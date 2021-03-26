Развитие футбола в Абхазии обсудил Аслан Бжания с руководством клуба "Зенит"

Вот уже неделю в Абхазии проходят тренировочные сборы детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит". Завтра в Абхазии состоится торжественное открытие филиалов клуба в Сухуме и Новом Афоне.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию российского футбольного клуба "Зенит" во главе с председателем Совета директоров клуба Еленой Илюхиной, сообщается на сайте главы государства.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития футбола в республике и важности взаимодействия с именитым клубом, отмечается в сообщении.

В состав делегации вошли генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор центра повышения квалификации тренеров клуба Сергей Морозов.

Аслан Бжания поблагодарил руководство ФК "Зенит" за активное содействие в воспитании молодых футболистов из Абхазии.

"Ваша миссия благородная, мы вам очень признательны", - сказал президент. Он вручил гостям памятные подарки.

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