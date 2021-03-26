23:06 26 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.26
Поиск

Развитие футбола в Абхазии обсудил Аслан Бжания с руководством клуба "Зенит"

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
Спорт
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/1a/1032096661.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210326/1032096856/razvitie-Aslan-Bzhaniya-prinyal-delegatsiyu-futbolnogo-kluba-Zenit.html

Вот уже неделю в Абхазии проходят тренировочные сборы детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит". Завтра в Абхазии состоится торжественное открытие филиалов клуба в Сухуме и Новом Афоне.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию российского футбольного клуба "Зенит" во главе с председателем Совета директоров клуба Еленой Илюхиной, сообщается на сайте главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Мяч на стороне Абхазии: как проходят тренировочные сборы питерского "Зенита"

В ходе встречи обсуждались вопросы развития футбола в республике и важности взаимодействия с именитым клубом, отмечается в сообщении.

В состав делегации вошли генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор центра повышения квалификации тренеров клуба Сергей Морозов.

Аслан Бжания поблагодарил руководство ФК "Зенит" за активное содействие в воспитании молодых футболистов из Абхазии.

"Ваша миссия благородная, мы вам очень признательны", - сказал президент. Он вручил гостям памятные подарки.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  
Мяч в игре: тренировочные сборы "Зенита" в Абхазии
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться