"Динамо-Сухум" и "Ерцаху" заняли первое и третье места в футбольном турнире в Адлере

В турнире "Рождение будущих легенд", который прошел в Адлере с 24 по 29 марта, участвовало восемь команд из России и две из Абхазии.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Детские футбольные клубы "Динамо" из Сухума и "Ерцаху" из Очамыры заняли первое и третье места в своих возрастных категориях в турнире "Рождение будущих легенд" в Адлере, об этом рассказали корреспонденту Sputnik руководители клубов.

"Динамо-Сухум" провел шесть матчей. В финале он встретился с командой московского филиала ФК "Барселоны" одержал победу со счетом 5:1 в основное время.

"В связи с пандемией мы уже год никуда не выезжали. В этом году выехали за пределы Абхазии впервые. Также летом и осенью намечаются еще турниры в России, возможно, будет и третий. Нередко в поездках нам помогает государство. Из резервного фонда президента нам выделили 200 тысяч рублей. Этой суммы хватило, конечно, не на все, но это существенная помощь. Недостающие средства собрали родители", - отметил тренер команды Мераб Квеквескири.

По словам тренера, он остался доволен игрой подопечных и исходом турнира. Он подчеркнул, что спортсмены из Сухума дисциплинированные, вели себя корректно по отношению к соперникам, что было по-достоинству оценено болельщиками.

ФК "Ерцаху" из Очамчыры провел шесть матчей в турнире и занял третье место. В полуфинале абхазские футболисты встретились с "Академией Барселоны" из Москвы, которым уступили в серии пенальти со счетом 4:3. В игре за третье место "Ерцаху" вышел на поле против московского клуба "Финиш спорта" и победил со счетом 3:0.

© Foto / Рамин Киут Футбольная команда "Ерцаху"

"К сожалению, нам редко удается выезжать на подобные соревнования, но в этот раз нам помог президент Абхазии, который профинансировал нашу поездку. Насколько мне известно, он выделил деньги семи командам, которые выступают в различных турнирах в России", - поделился тренер "Ерцахуа" Рамин Киут.

Киут также добавил, что его подопечным необходимо чаще выезжать за границу и набираться игрового опыта, но из-за сложного финансового положения клуба делать это удается редко. Последний раз "Ерцаху" участвовал в турнире за рубежом около полутора года назад – в тех же соревнованиях "Рождение будущих легенд". Тогда они заняли четвертое место.