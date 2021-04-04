Спортсмены из Абхазии финишировали с лидерами на велогонке в Сочи

Велогонка "10 Лье" состоялась на трассе Формулы-1 в Сочи в субботу 3 апреля. Абхазию в гонке представляли четверо спортсменов.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмены из Абхазии Саид Аргун, Алан Аджба, Астамур Мамед-оглы и Константин Миланин финишировали вместе с лидерами велогонки "10 Лье" на автодроме в Сочи, рассказал Sputnik Мамед-оглы.

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В велогонке, протяженностью 55 километров, принимали участие 150 спортсменов, среди которых были олимпийские и мировые чемпионы. Константин Миланин финишировал с отставанием от лидера гонки в 11 секунд, Мамед-оглы – в 16 секунд.

"Учитывая, что мы любители, мы показали отличный результат, финишировав с лидерами гонки. Мы занимаемся триатлоном и принимаем участие в велозаездах в рамках триатлона, но это разные вещи, здесь было гораздо тяжелее и правила другие. По ходу гонки мы ко всему адаптировались, и для нас это был шикарный результат", - отметил Мамед-оглы.

В планах у спортсменов участие в соревнования по триатлону, которые состоятся в Геленджике 21-22 мая.

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