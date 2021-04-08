Объявлена дата начала чемпионата Абхазии по футболу

За первое место XXVIII чемпионата Абхазии по футболу будут бороться восемь команд республики.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу начнется 20 апреля, сказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

"Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, примерно до середины июня мы сыграем первый круг, летом будем отдыхать, с сентября будет начинаться второй круг, а затем пройдет третий", - добавил он.

В очередном чемпионате Абхазии примут участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

"Команда "Шахтер" на протяжении долгого времени не принимала участие в чемпионате, в этом регионе футбол необходим. У детско-юношеского футбола нет стимула дальше заниматься, потому что главной команды вообще не существовало долгое время. В этом году начальство команды, начальство спорткомитета, администрация города совместными усилиями сделали все для того, чтобы команда могла выступать в чемпионате Абхазии. Там физически футболистов очень мало, поэтому они попросили футболистов из других регионов выступать за команду, и нас это только радует", - подчеркнул он.

Таращ Хагба рассказал и о том, как будет организована работа по судейству игр чемпионата республики по футболу.

"Так как у нас есть проблемы с судейской коллегией, мы попросили Российский Футбольный союз оказать нам помощь, будем привозить из России судейские бригады", - проинформировал глава Федерации футбола.

Он также добавил, что российские судьи будут работать не только во взрослой лиге чемпионата Абхазии, но и в детско-юношеской.

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