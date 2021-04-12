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Амина Аншба и Панна Удварди выиграли еще один теннисный турнир в Аргентине

© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Амина Аншба и ее нынешняя партнерша Панна Удварди уже выигрывали один из турниров серии ITF W25 в парном разряде.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в аргентинской Кордобе, сообщает Госкомспорта Абхазии.

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Парная победа: Амина Аншба выиграла теннисный турнир в Аргентине

В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3, отмечается в сообщении.

Ранее Амина и ее нынешняя партнерша уже выиграли один турнир этой серии в парном разряде.

"Амина могла бы стать и абсолютной победительницей этих соревнований, но в полуфинале в одиночном разряде уступила Панне Удварди", - говорится в сообщении Госкомспорта.

Напомним, что в первом круге на турнире ITF в Аргентине Амина Аншба cыграла третий по продолжительности матч в истории тенниса.

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