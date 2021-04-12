Амина Аншба и Панна Удварди выиграли еще один теннисный турнир в Аргентине

Амина Аншба и ее нынешняя партнерша Панна Удварди уже выигрывали один из турниров серии ITF W25 в парном разряде.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в аргентинской Кордобе, сообщает Госкомспорта Абхазии.

В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3, отмечается в сообщении.

Ранее Амина и ее нынешняя партнерша уже выиграли один турнир этой серии в парном разряде.

"Амина могла бы стать и абсолютной победительницей этих соревнований, но в полуфинале в одиночном разряде уступила Панне Удварди", - говорится в сообщении Госкомспорта.

Напомним, что в первом круге на турнире ITF в Аргентине Амина Аншба cыграла третий по продолжительности матч в истории тенниса.