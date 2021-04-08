Амина Аншба cыграла третий по продолжительности матч в истории тенниса

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба cыграла третий по продолжительности матч в истории, сообщает Евроспорт.

"Амина Аншба, занимающая 335-е место в рейтинге WTA, стала участницей третьего по продолжительности матча в истории женского тенниса. Это произошло в первом круге на турнире ITF в аргентинской Кордобе", - пишет ресурс.

Cоперницей 21-летней Амины Аншба была бразильянка Лаура Пигосси. Их встреча продолжалась 4 часа 56 минут и завершилась победой спортсменки из Абхазии со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

В сумме девушки провели 264 розыгрыша (133 на 131 по выигранным мячам в пользу Амины Аншба).

По данным журналиста Хосе Моргадо, Амине Аншба также принадлежит восьмой результат в истории – в 2019 году на турнире в Пьенце она за 4 часа 30 минут обыграла другую теннисистку из России Анастасию Комардину.

Рекорд по продолжительности теннисного матча был установлен в 1984 году на турнире в Ричмонде и составил 6 часов 31 минуту. Участницами того матча были спортсменки из США.

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 335 место в мировой таблице.

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