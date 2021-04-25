Второй тур Чемпионата Абхазии по футболу стартует 25 апреля

Первый тур Чемпионата Абхазии завершился матчем между командами "Гагра" и "Афон", со счетом 2:1 в пользу гагрских футболистов.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Второй тур Чемпионата Абхазии по футболу стартует матчем сухумского "Нарта" и галского "Самурзакана" в воскресенье 25 апреля в 16:00, об этом сообщает Федерация футбола республики.

В понедельник 26 апреля цандрипшский "Садз" проведет игру с гудаутской "Рицей". Во вторник 27 апреля в поединке сойдутся столичное "Динамо" и "Гагра".

28 апреля состоится заключительный матч второго тура, "Шахтер" из Ткуарчала на родном стадионе сыграет с "Афоном".

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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