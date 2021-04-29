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Рекордный счет принес второй тур чемпионата Абхазии по футболу

© Sputnik / Марианна Кубрава
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https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210429/1032318883/Rekordnyy-schet-prines-vtoroy-tur-Chempionata-Abkhazii-po-futbolu.html

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Знаковое событие произошло в истории отечественного футбола - во втором туре чемпионата Абхазии по футболу в матче между сухумским "Нартом" и галским "Самурзаканом" была зафиксирована самая крупная победа. Об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

"Нарт" разгромил своего соперника с рекордным счетом 15:1.

Другая встреча между "Рицой" из Гудауты и цандрыпшским "Садзом" закончилась крупной победой гудаутцев 4:0, а столичное "Динамо" дома обыграло команду "Гагра" со счетом 2:1.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Матчем ткурчалского "Шахтера" и "Афона" завершился второй тур чемпионата Абхазии. Встреча завершилась минимальной победой афонской команды 1:0.

Таким образом, после второго тура чемпионата Абхазии сухумские команды "Нарт" и "Динамо", а также гудаутская "Рица" набрали по шесть очков, одержав по две победы. " "Гагра" и "Афон" по три очка, "Шахтер", "Садз" и "Самурзакан" первые два тура проиграли, у них еще нет набранных очков.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер". Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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