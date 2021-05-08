В чемпионате Абхазии участвуют восемь команд из всех районов республики. Чемпионат будет проходить с апреля по ноябрь с перерывом на лето.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Завершился третий тур чемпионата Абхазии по футболу, накануне состоялась заключительная встреча тура между "Гагрой" и Рицей".

"Гагра" одержала волевую победу над гудаутской командой "Рица" со счетом 3:2. Лучшим игроком матча был признан полузащитник ФК "Рица" Виктор Пимпия, об этом сообщает Федерация футбола Абхазии.

Днем ранее 6 мая сухумский "Нарт" забил шесть безответных голов в ворота "Садза" на стадионе имени "Даура Ахвледиани", итог встречи – 0:6. Лучшим игроком матча признали Квициния Алана ("Нарт").

В среду 5 мая сухумское "Динамо" в гостях одержало победу над командой "Афон", счет игры – 1:2. Лучшим игроком был признан Багателия Аслан.

Стартовал третий тур 4 мая с матча между ткуарчалским "Шахтером" и галским "Самурзаканом", в котором ткуарчалцы одержали первую победу в чемпионате с разгромным счетом 7:1. Лучшим игроком матча был признан игрок ФК "Шахтер" Руслан Логуа.

XXVIII чемпионат Абхазии по футболу будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.

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