Первенство России по тайскому боксу, в котором приняло участие около одной тысяч спортсменов, проходит с 11 по 18 мая в Московской области.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Три юные спортсменки из Гагры вышли в финал первенства России по тайскому боксу, и одна девушка заняла третье место на этих соревнованиях, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимур Гергедава.

Финалистками стали Кристина и Элина Бейа, Валерия Дащян. Анастасия Щитова взяла "бронзу".

"К сожалению, от Абхазии на соревнования смогли поехать только спортсмены из Гагрского района. Из Сухума собирались 15 человек, которые были отобраны на первенство России, но из-за проблем с финансированием они не смогли это сделать", - рассказал главный тренер страны по тайскому боксу.

Гергедава уточнил, что выход в финал дает этим спортсменкам возможность участия в Первенстве Европы по этому виду спорта, а в случае победы в решающих встречах, они получат право участвовать в Первенстве Мира. Где именно и когда пройдут эти соревнования пока неизвестно.

Он также подчеркнул, что все они воспитанницы абхазского бойцовского клуба "Георгий Победоносец". Тренируют девушек Андрей Дащян, Владимир Календжян, Нико Саков.

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