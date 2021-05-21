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Абхазский боксер Батал Чежия проиграл в поединке на турнире Gazfight

© Foto / Screenshot: facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210521/1032470138/Abkhazskiy-bokser-Batal-Chezhiya-proigral-v-poedinke-na-turnire-Gazfight.html

В пятницу 21 мая на турнире Gazfight состоялся боксерский поединок за вакантный чемпионский титул IBF Youth с участием абхазского спортсмена.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Селма Базба. Российский боксер Олег Мисюра одержал победу техническим нокаутом в поединке со спортсменом из Абхазии Баталом Чежия.  

В третьем раунде Чежия отправили в нокдаун, но сумел подняться. Соперник зажал абхазского спортсмена у канатов ринга. Мисюра нанес Чежия два мощных удара. После второго падения Чежия не смог продолжить бой. 

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 116-ю строчку. Его соперник в этом же рейтинге находится на 140-ой строчке.

До сегодняшнего боя на профессиональном ринге Чежия провел 12 боев - девять побед, две ничьи и одно поражение. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс". 

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