Абхазский боксер Батал Чежия проиграл в поединке на турнире Gazfight

В пятницу 21 мая на турнире Gazfight состоялся боксерский поединок за вакантный чемпионский титул IBF Youth с участием абхазского спортсмена.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Селма Базба. Российский боксер Олег Мисюра одержал победу техническим нокаутом в поединке со спортсменом из Абхазии Баталом Чежия.

В третьем раунде Чежия отправили в нокдаун, но сумел подняться. Соперник зажал абхазского спортсмена у канатов ринга. Мисюра нанес Чежия два мощных удара. После второго падения Чежия не смог продолжить бой.

Абхазский боксер Батал Чежия занимает в российском рейтинге 116-ю строчку. Его соперник в этом же рейтинге находится на 140-ой строчке.

До сегодняшнего боя на профессиональном ринге Чежия провел 12 боев - девять побед, две ничьи и одно поражение. Он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".