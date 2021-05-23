Легкоатлетический кросс в память о махаджирах состоялся в Тамыше 

Организатором турнира стал Государственный комитет по делам молодежи и спорту при поддержке Госкомитета по репатриации и администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов", приуроченный ко Дню памяти махаджиров, состоялся 23 мая в селе Тамыш Очамчырского района, сообщается на фейсбук странице Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту.

Перед началом забегов состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим защитникам Отечества.

Пасмурная, дождливая погода не стала причиной отказа от участия в состязаниях. Около ста спортсменов вышли на дистанции три и пять тысяч метров.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Сухума, Гагры, Очамчыры, Ткуарчала, Тамыша, Сухумского высшего общевойскового командного училища и 7-й российской военной базы.

В беге на три тысячи метров среди девушек первое место заняла Светлана Лебедева из седьмой российской военной базы, второе место – Ангелина Рущак из Сухума, третье – Русалина Габлия из Гагры.

В беге на пять тысяч метров среди юношей первым стал Анатолий Мальцев, представлявший седьмую российскую военную базу, второе место у Дмитрия Зинченко из Сухума, третьим стал Константин Паньшин, также из Сухума.

Спортсмены были награждены денежными призами от Государственного комитета по репатриации. Всех победителей наградили медалями и грамотами.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину и поселиться в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего Востока.

Эта дата ежегодно отмечается представителями абхазских диаспор по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.

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