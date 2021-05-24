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Футболист из Абхазии стал чемпионом первенства России по футболу

© Foto / instagram / apsny_ffa
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210524/1032483325/Futbolist-iz-Abkhazii-stal-chempionom-pervenstva-Rossii-po-futbolu.html

ПФК ЦСКА сыграл в ничью со "Спартаком" в матче 27-го молодежного первенства России по футболу 23 мая и досрочно стал победителем турнира.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии Заур Тарба в составе футбольного клуба ПФК ЦСКА стал чемпионом молодежного первенства России по футболу, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

За тур футбольный клуб набрал 65 очков и еще до окончания турнира обеспечил себе чемпионство.

18-летний полузащитник Заур Тарба подписал контракт с ПФК ЦСКА в марте 2021 года, он будет действовать до 30 июня 2023 года. Футболист воспитанник сухумской команды «Нарт» под руководством тренера Радиона Авидзба.
В интервью Федерации футбола Абхазии Тарба отметил, что главная его задача - попасть в основную команду ЦСКА.
Заур Тарба- сын известного абхазского футболиста Саида Тарба.

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