Футболист из Абхазии стал чемпионом первенства России по футболу

ПФК ЦСКА сыграл в ничью со "Спартаком" в матче 27-го молодежного первенства России по футболу 23 мая и досрочно стал победителем турнира.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии Заур Тарба в составе футбольного клуба ПФК ЦСКА стал чемпионом молодежного первенства России по футболу, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

За тур футбольный клуб набрал 65 очков и еще до окончания турнира обеспечил себе чемпионство.

18-летний полузащитник Заур Тарба подписал контракт с ПФК ЦСКА в марте 2021 года, он будет действовать до 30 июня 2023 года. Футболист воспитанник сухумской команды «Нарт» под руководством тренера Радиона Авидзба.

В интервью Федерации футбола Абхазии Тарба отметил, что главная его задача - попасть в основную команду ЦСКА.

Заур Тарба- сын известного абхазского футболиста Саида Тарба.

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