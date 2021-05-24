Футболист из Абхазии стал чемпионом первенства России по футболу

СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии Заур Тарба в составе футбольного клуба ПФК ЦСКА стал чемпионом молодежного первенства России по футболу, сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
За тур футбольный клуб набрал 65 очков и еще до окончания турнира обеспечил себе чемпионство.
18-летний полузащитник Заур Тарба подписал контракт с ПФК ЦСКА в марте 2021 года, он будет действовать до 30 июня 2023 года. Футболист воспитанник сухумской команды «Нарт» под руководством тренера Радиона Авидзба.
В интервью Федерации футбола Абхазии Тарба отметил, что главная его задача - попасть в основную команду ЦСКА.
Заур Тарба- сын известного абхазского футболиста Саида Тарба.
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