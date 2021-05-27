"Гагра" возглавила турнирную таблицу чемпионата Абхазии по футболу

В XXVIII чемпионате Абхазии по футболу принимают участие восемь команд. Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь этого года.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Завершился шестой тур чемпионата Абхазии по футболу, сообщает Федерация футбола Абхазии.

Шестой тур стартовал 23 мая, на городском стадионе в Гале "Самурзакан" принимал "летучих мышей" из Нового Афона. Встреча выдалась богатой на забитые мячи, новоафонская команда разгромила хозяев со счетом 14:0.

24 мая в гости к неуступчивому ткуарчалскому "Шахтеру" приехала гудаутская "Рица". Игра на стадионе имени Виталия Дараселия в Очамчыре завершилась результативной ничьей – 1:1.

Центральный матч тура между столичными "Динамо" и "Нарт" состоялся 25 мая, с минимальным счетом 1:0 динамовцам удалось одержать победу в этом противостоянии.

В дерби Гагрского района "Гагра" одержала победу над цандрипшским "Садзом", встреча завершилась со счетом 3:1.

По итогам шести туров команда "Гагра" с 15 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице, на второй строчке "Рица" из Гудауты с 13 очками, на третье место поднялось "Динамо", у которого 12 очков после победы над "Нартом".

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

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