Чемпионат Любительской футбольной лиги "Апсны", в котором участвует 26 команд, продлится с июня по декабрь 2021 года.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Первый чемпионат Любительской футбольной лиги "Апсны" начался в Сухуме в субботу 5 июня, рассказал Sputnik председатель лиги Кягуа Кварацхелия.

"Вчера прошел первый матч нашей лиги. Встретились команды "Скенж" из Гудауты и пицундский "Киараз". Со счетом 5:1 победила команда из Пицунды. Матчи проводятся на футбольной площадке возле здания Совмина в Сухуме", - отметил он.

Всего в Любительскую футбольную лигу входит 26 команд по 12 игроков из разных городов и районов страны.

Среди них есть команды сотрудников МВД, Государственного таможенного комитета, Службы Госбезопасности, Седьмой российской военной базы, а также команды, состоящие из любителей этого вида спорта, которые не представляют какую-то организацию.

По словам Кварацхелия, принять участие в этом чемпионате может каждый желающий. Главные условия заключаются в том, чтобы собрать команду из дюжины человек, дать ей название и подать заявку в Лигу. Игроки не должны быть младше 16 лет. Также допускается наличие в составе команды одного профессионального футболиста.

"Чемпионат Абхазии Любительской футбольной лиги "Апсны" продолжится до декабря. Игры будут проводиться каждые выходные по круговой схеме. То есть каждая команда проведет по 25 игр и по набранным очкам будем определять победителя", - уточнил он.

Победители чемпионата получат 50 тысяч рублей и возможность сыграть в Любительской лиге по футболу в России. Призовые формируются из взносов команд, каждая из которых для участия в сезоне оплачивает пять тысяч рублей и по тысяче рублей за игру.

Организатором этой лиги выступает руководитель компании "Апсны спорт групп" Гиви Тодуа. Чемпионат проводится при поддержке Федерации футбола Абхазии.

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