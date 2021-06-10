Команда из Абхазии стала победителем турнира "AFL Wold Cup Kind’s 2021 года" в Сочи

Турнир "AFL Wold Cup Kind’s 2021 года" среди детских команд проходил в Сочи с 3 по 9 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Команда "Динамо-2" стала победителем турнира "AFL Wold Cup Kind’s 2021 года" среди детских команд. Об этом сообщил Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.

Госкомитет отмечает, что команда "Динамо-1" стала бронзовым призером турнира.

В команде "Динамо-2" лучшим вратарем был признан Даниил Адлейба, лучшим полузащитником и бомбардиром Ренат Гулия, лучшим игроком Леон Делба, лучшим нападающим и ассистентом Айнар Григолия.

В команде "Динамо-1" лучшими ассистентами были признаны Антон Гусев и Сулхан Барциц, лучшим защитником Нестор Беселия, лучшим нападающим Савелий Семенов, лучшим игроком команды Азамат Сагария.

Тренер юных футболистов - Мераб Квеквескири.

Председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поздравил команды и тренера с победой и пожелал дальнейших успехов.

Читайте также: