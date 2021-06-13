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Борис Багателия занял первое место в соревнованиях по самбо в России

© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ
Спорт
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Sputnik Абхазия
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I Всероссийские летние спортивные игры среди спортсменов-любителей проходят с 11 по 17 июня 2021 года в городе Кисловодске Ставропольского края.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Борис Багателия занял первое место в соревнованиях по самбо I Всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов - любителей в весовой категории 98+ . Об этом на странице в Фейсбук сообщила  пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту.

Борис Багателия
© Foto / из личного архива Бориса Багателия
Борис Багателия
Борис Багателия - двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

 

Всероссийские соревнования проходят впервые за всю историю российского и советского спорта в трех городах по 10 видам спорта с 11 по 17 июня. Общее количество участников Игр около 1000 человек. Соревнования планируют сделать традиционными – один раз в два года.

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