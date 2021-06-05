Первенство Абхазии по дзюдо среди юношей состоялось в Сухуме

Первенство прошло под патронажем Министерства просвещения и языковой политики Абхазии, Республиканской ДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики и Федерации Дзюдо Абхазии.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В Сухуме 5 июня было проведено командное первенство Республики Абхазия по дзюдо среди юношей 2004-2006 года рождения, сообщил вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.

Он отметил, что это было первое за прошедшие полтора года спортивное мероприятие по дзюдо в республике.

"Девять сильнейших спортсменов от каждой команды Сухума, Гагры, Очамчиры, Нового Афона, Сухумского района и Ткварчала разыграли командное первенство (стенка на стенку) Республики Абхазия", - сказал Погосов.

В упорных поединках в финал пробились команды городов Сухума и Гагры, где с минимальным преимуществом со счётом 5:4 одержали победу Сухумские дзюдоисты, Гагринцы стали вторыми. Третье место за командой Нового Афона, которая одолела, в поединке за бронзовые награды, дзюдоистов Очамчиры.

Сейчас все юные абхазские дзюдоисты с нетерпением ждут открытых Международных соревнований "Кубок Абхазии", которые пройдут с 2 по 5 июля в Сухуме.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек 2004-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения.

Читайте также: