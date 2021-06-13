"Золото" и "серебро" взяли борцы из Абхазии на турнире в Ставрополе

Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юниоров в возрасте от 14 до 20 лет прошел Ставрополе с 11 по 13 июня и был приурочен ко Дню России.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые борцы Омар Хашиг и Леон Малия заняли первое и второе места в межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юниоров, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсменов Айнар Мархолия.

"В этом турнире участвовало около 600 человек из регионов России. Из Абхазии были только мы. Пятнадцатилетний Омар провел шесть встреч в весовой категории 54 килограмма и победил во всех них. Леон – четыре боя в весовой категории 50 килограммов и стал вторым. Леон 2008 года, и в турнире не было такой возрастной категории. Нам пришлось его выставить против ребят постарше. Несмотря на это, ему удалось взять медаль", - отметил тренер.

Мархолия признался, что он даже не рассчитывал на такой результат, так как в ставропольском турнире участвуют довольно опытные и сильные спортсмены.

"Когда мы туда ехали, я молил бога, чтоб хоть кто-то из них стал третьим, а они даже "золото" и "серебро" взяли. Я понимал уровень турнира. Эти победы стали заявкой на более серьезные соревнования. Их непременно заметили российские коллеги, и я надеюсь, что им дадут возможность выступить на чемпионате России, куда очень тяжело попасть", - сказал тренер.

Мархолия также уточнил, что в конце мая 2021 года Омар Хашиг, Леон Малия и Леон Агрба участвовали в турнире по вольной борьбе, приуроченном ко Дню России. Все они заняли первые места.

В ближайшие месяцы тренер планирует отправить спортсменов на сборы в Дагестан, где они смогут набраться еще больше опыта.

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