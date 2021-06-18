Соперник Корая Ацугба отказался от боя в чемпионате от MMA World Mix Fight в Турции

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Чемпион GMC Германии по смешанным единоборствам Корай Дженгиз (Ацугба) одержал победу в чемпионате MMA World Mix Fight, который прошел 17 июня в Турции, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Его соперник из Грузии Важа Мачарашвили отказался от боя на чемпионате за несколько минут до его начала. Ему засчитали техническое поражение.

Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - спортсмен по смешанным боевым искусствам, абхаз по происхождению. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом.

Принимает участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году).

Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Дженгиз (Ацугба) был президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА Абхазии, чемпионом Европы по вольной борьбе, мастером спорта международного класса.

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