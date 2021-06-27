Профессиональный дебют: Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве

Турнир профессионального бокса проходит в эти минуты в универсальном спортивном комплексе "Крылья Советов" в Москве.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом в дебютном четырехраундовом рейтинговом бою в Москве 27 июня.

Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным. Двадцатишестилетний Энвер Бзагуа выступает в полутяжелой весовой категории – 79 с половиной килограммов.

С самого начала абхазский спортсмен боксировал первым номером, для победы над соперником Энверу Бзагуа понадобилось всего две минуты и пятнадцать секунд.

Если поначалу Виктору Конкину удавалось справляться с мощными атаками Бзагуа и время от времени даже отвечать ударами, то после серии выпадов абхазского боксера рефери вынужден был вмешаться и остановить встречу.

Энвер Бзагуа начал свою профессиональную карьеру с убедительной победы.

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