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Боксер Саир Качарава победил в первом поединке на первенстве Европы

screenshot / Вконтакте / Федерация бокса города Москвы
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Пятнадцатилетний абхазский боксер на первенстве Европы выступает за сборную России.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Боксер из Абхазии Саир Качарава одержал победу над спортсменом из Германии со счетом 5:0 в дебютном поединке на первенстве Европы среди юношей 15-16 лет, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Соревнования проходят в эти дни в Тбилиси.

Ранее в апреле 2021 года пятнадцатилетний абхазский спортсмен Саир Качарава победил в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет и отобрался на первенство Европы от сборной России.

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