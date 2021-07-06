Боксер Саир Качарава победил в первом поединке на первенстве Европы

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Боксер из Абхазии Саир Качарава одержал победу над спортсменом из Германии со счетом 5:0 в дебютном поединке на первенстве Европы среди юношей 15-16 лет, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Соревнования проходят в эти дни в Тбилиси.

Ранее в апреле 2021 года пятнадцатилетний абхазский спортсмен Саир Качарава победил в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет и отобрался на первенство Европы от сборной России.