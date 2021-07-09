Титульный бой Игоря Адлейба перенесен из-за травмы

Бой за титул "WBO Oriental" (чемпион Азии) должен был пройти 7 августа с 28-летним боксером из Дагестана Георгием Челохсаевым.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Титульный бой абхазского спортсмена Игоря Адлейба перенесен из-за полученных на тренировке травм, сообщает Государственный комитет по вопросам молодежи и спорту.

По словам менеджера спортсмена Артура Адлейба все шло по плану.

"8 июля поступило сообщение от промоутерской компании "Titov Boxing Promotions" города Екатеринбург, где Игорь уже больше двух недель проходил тренировку при поддержке сотовой компании "Аквафон", что нет возможности продолжить подготовку к предстоящему бою", - сказал он.

Предстоящий бой был признан невозможным врачами и перенесен на октябрь из-за полученной по неосторожности травмы во время тренировки.

"Гантели сорвались с рук и поранили голову. Игорь приедет в Абхазию на три недели для восстановления здоровья", - сказал Артур Адлейба.

Сам Игорь Адлейба в интервью Sputnik рассказал, что к титульному бою в Екатеринбурге готовился на протяжении трех недель.

"Все было прекрасно, позавчера соперник подтвердил свое участие в бою, это тот соперник, с кем у меня сорвалась встреча ранее, тогда он сломал руку. При тренировке с гантелей она соскочила с потной руки, и я получил рассечение головы", - рассказал боксер.

На восстановление Игорю Адлейба нужно десять дней, в течение которых он не может проводить тренировки, поэтому было решено отменить предстоящий титульный бой.

"Эти десять дней именно самые пиковые, когда мы набираем вес, я не смогу подготовиться к бою, и соперник у меня очень сильный. Изначально я иду на большой риск в этом бою, соперник намного опытней и старше меня, если даже голова заживет к тому времени, любой пропущенный удар может снова привести к рассечению, что может доставить большие неприятности во время поединка", - отметил он.

По предварительной информации, Игорь Адлейба будет участвовать в титульном бою "WBO Oriental" в октябре.

"Я очень надеюсь, что бой пройдет именно с этим боксером, меня бог второй раз отводит от этой встречи, в тот раз он руку сломал, а сейчас у меня травма. Наверно, это не просто так, возможно, эти оба раза я готовился не так, как нужно. В октябре обещают титульный бой в Сочи на Красной поляне, я считаю это вообще прекрасно, это почти на нашей территории, приедет много ребят, которые будут поддерживать", - сказал Игорь Адлейба.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.