Игра сборной и чемпионат страны: новости абхазского футбола

Товарищеский матч между сборной Абхазии и молодежным составом футбольного клуба "Сочи", который выступает в российской премьер-лиге, состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 11 июля, начало игры в 18:00.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии товарищеского матча сборной Абхазии с молодежным составом команды "Сочи" в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция.

"У нас 18 полевых игроков и два вратаря, все футболисты играют в чемпионате Абхазии, их средний возраст от 20 до 23 лет. Все молодые и перспективные игроки, на сегодня они лучшие, поэтому мы их пригласили в национальную команду", - рассказал главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия.

Он отметил, что стартовый состав, который выйдет в матче с молодежной командой "Сочи" еще не определен. Помощник главного тренера сборной Дмитрий Кортава подчеркнул, что подготовку к предстоящей игре команда начала 7 июля.

"У нас есть несколько дней, чтобы наладить игровые связи между футболистами, нужно их немного взбодрить, придать тонус и дать им настроение. Наша задача состоит в том, чтобы ребята из разных команд лучше понимали друг друга на поле. В воскресенье мы надеемся, что будет много болельщиков", - сказал он.

Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба сообщил, что матч планируется показать в прямом эфире, однако еще не решено, по Абхазскому телевидению или же с помощью интернета.

"В этом году из-за ковидных ограничений был отменен чемпионат Европы под эгидой ConIFA, который должен был состояться во Франции. В связи с этим мы запланировали ряд футбольных игр, они носят товарищеский характер, но при этом являются квалификационными для ConIFA. Честно говоря, мы соскучились по играм сборной и хочется вкусить тот ажиотаж, энергетику, которая была, когда мы сами играли в футбол и болели за нашу сборную", - подчеркнул Хагба.

Он призвал любителей футбола прийти на стадион "Динамо", чтобы поддержать национальную команду в игре с сочинцами. Президент ФФА также рассказал, что 2 июля завершился первый этап чемпионата Абхазии по футболу и Кубка страны. В конце августа начнется второй этап национального первенства и проведение кубковых матчей.

Во время перерыва сборная команда проведет ряд товарищиских игр, проинформировал Таращ Хагба. Он отметил, что на сегодня в чемпионате участвует восемь команд, однако среди них есть те, которые испытывают сложности с финансированием и обращаются к руководству страны с просьбой оказать помощь.

Этот вопрос будет решаться совместно с представителями команд, при этом он не исключил, что некоторые команды не смогут доиграть первенство.