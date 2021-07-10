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Подведены итоги детской части шахматного турнира "Сухум Опен – 2021"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Всего в детском турнире приняли участие 17 юных шахматистов из городов Абхазии и Российской Федерации.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская часть международного шахматного турнира "Сухум Опен – 2021" завершилась, сообщил Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. 

Турнир проходил в шахматной школе имени Анатолия Карпова в Сухуме, там же завтра 11 июля поведут итоги среди взрослых участников "Сухум Опен – 2021".

"Сегодня у нас состоялось завершение детского турнира, в котором принимали участие шахматисты до 12 лет. Среди детей мальчиков первое место занял Иван Жуков из Москвы, а среди девочек первое место заняла шахматистка из Гудауты Лана Гунба", - рассказал он.

Второе место среди мальчиков занял Богдан Турков из Сухума, а третье москвич Георгий Рискин. У девочек на втором месте Лия Отырба из Гудауты, третье – Доминика Еремина также представлявшая Гудауту.

Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Турнир проходит с обязательным соблюдением правил безопасности, во-первых мы ограничили количество участников, и он проходит на открытом воздухе, мы выносим столы на тротуары, и партии проходят на улице", - отметил Константин Тужба.

Президент Федерации шахмат Абхазии также сообщил, что по завершении взрослого турнира, на следующей неделе пройдет турнир по быстрым шахматам, также в рамках международного турнира "Сухум Опен – 2021".

Всего в детском турнире приняло участие 17 юных шахматистов из Абхазии и Российской Федерации.  В завершение детского турнира, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, поблагодарил всех участников и вручил кубки и почетные грамоты победителям "Сухум Опен – 2021".

Турнир стартовал в столице Абхазии 3 июля.

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