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Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

© AP Photo / Bruna Prado
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210711/1032815866/Messi-priznan-luchshim-igrokom-Kubka-Ameriki-2021.html

Аргентинская сборная стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале турнира команду Бразилии со счетом 1:0.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021, сообщает РИА Новости. 

Финальный матч, прошедший в субботу в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана", завершился победой аргентинцев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Анхель Ди Мария.

Отмечается, что 34-летний Месси в семи матчах забил четыре мяча, разделив лидерство в бомбардирской гонке с перуанцем Луисом Диасом, а также сделал пять результативных передач, став лучшим ассистентом.

Для Месси эта победа в Кубке Америки стала первой в международной карьере на крупных турнирах. До этого аргентинец выигрывал со сборной лишь золото Олимпиады-2008.

Страной-хозяйкой Кубка Америки -2021 стала Бразилия вместо Аргентины, которая лишилась турнира из-за эпидемиологической ситуации.

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