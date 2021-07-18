Абхазские скакуны взяли "золото" и "бронзу" на Краснодарском дерби

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Скакун из Абхазии по кличке "Вронский" стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби), сообщается на странице Госкомспорта Абхазии.
Скачки прошли накануне, 17 июля на Краснодарском ипподроме. Абхазский "Вронский" первым преодолел дистанцию в 2400 метров. Хозяин лошади Ахра Ашуба, мастер-жокей - Джубей Авидзба, тренер - Минджия.
В этом же забеге призовое третье место заняла еще одна скаковая лошадь Ахры Ашуба "Сириус".
В течение скакового дня состоялось 12 скачек чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей всех возрастных групп.
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