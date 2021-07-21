Амина Аншба выиграла дебютный матч в основе турнира WTA

В следующем раунде турнира Амина Аншба сразится с сеяной по девятым номером Нурией Парризас-Диас из Испании, 112-я ракетка мира.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба в первом круге турнира категории WTA-250 в Гдыне в Польше в двух сетах обыграла 135-й номер рейтинга, представительницу Франции Армони Тан, сообщает Sports.ru.

Встреча длилась почти два часа и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Аншба.

Амина Аншба ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. На счету Тан — два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Амина Аншба в 2013 году становилась первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах.

В апреле 2021 года Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в аргентинской Кордобе. В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3. Всего, в этом году Амина Аншба выиграла три турнира ITF в парном разряде.