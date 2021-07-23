Скачки на пицундском ипподроме отменили из-за ситуации с коронавирусом

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Скачки на пицундском ипподроме отменили из-за пандемии коронавируса, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.

Ранее сегодня Госкомспорта Абхазии сообщил в смс-рассылке, что в воскресенье, 25 июля, на ипподроме Пицунды состоится открытие летнего сезона скачек на призы председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, трехкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Дениса Царгуш и памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.

Ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с начала лета в Абхазии, последние две недели подряд выявляют более тысячи случаев заражения (всего - 20780), выросло и число летальных исходов (285). В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Абхазии были отменены праздничные мероприятия ко Дню флага 23 июля, фестиваль Хиблы Герзмава, которой должен был пройти августе, перенесли на осень.