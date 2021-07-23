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Скачки на пицундском ипподроме отменили из-за ситуации с коронавирусом

© Sputnik Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1419)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20210723/1032893886/Skachki-na-pitsundskom-ippodrome-otmenili-iz-za-situatsii-s-koronavirusom.html

Планировалось, что открытие летних скачек пройдет на пицундском ипподроме в воскресенье, 25 июля.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Скачки на пицундском ипподроме отменили из-за пандемии коронавируса, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.

Ранее сегодня Госкомспорта Абхазии сообщил в смс-рассылке, что в воскресенье, 25 июля, на ипподроме Пицунды состоится открытие летнего сезона скачек на призы председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, трехкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Дениса Царгуш и памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.

Ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с начала лета в Абхазии, последние две недели подряд выявляют более тысячи случаев заражения (всего - 20780), выросло и число летальных исходов (285). В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Абхазии были отменены праздничные мероприятия ко Дню флага 23 июля, фестиваль Хиблы Герзмава, которой должен был пройти августе, перенесли на осень.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1419)

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