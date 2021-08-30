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Чемпионат Абхазии по футболу возобновляется после перерыва

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Двадцать восьмой чемпионат Абхазии по футболу проходит с участием восьми команд из всех районов республики.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Во вторник 31 августа возобновляется второй отрезок чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года, сообщает Федерация футбола Абхазии.

Чемпионат по футболу пройдет в три круга, как было заявлено ранее, а значит, игры чемпионата и Кубка Абхазии продолжатся до ноября.

Первый круг чемпионата Абхазии по футболу завершился в начале июня, по итогам 10 туров Суперкубка на верхней строчке турнирной таблицы расположилась гудаутская "Рица".

В XXVIII чемпионате Абхазии участвуют восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

Игры чемпионата можно смотреть в прямом эфире на каналах "Система Спорт", "Абхазское телевидение" и соцсетях Федерации.

 

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