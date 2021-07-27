Определена дата возобновления игр чемпионата Абхазии по футболу

Двадцать восьмой чемпионат Абхазии по футболу проходит с участием восьми команд из всех районов республики.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Чемпионат Абхазии по футболу возобновится после перерыва 31 августа, решение об этом было принято Федерацией футбола на собрании с представителями команд-участниц, сообщает пресс-служба Федерации футбола.

Несмотря на финансовые сложности, которые испытывают некоторые команды, чемпионат по футболу пройдет в три круга, как и было заявлено ранее. Таким образом игры чемпионата и Кубка Абхазии продолжатся до ноября.

По словам президента Федерации Тараща Хагба, впервые все игры чемпионата будут транслироваться в прямом эфире Абхазского телевидения.

Первый круг чемпионата Абхазии по футболу завершился в начале июня, на верхней строчке турнирной таблицы была "Гагра".

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

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