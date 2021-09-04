Фигурист из Абхазии занял первое место на соревнованиях в Сочи

Соревнования проходили в тренировочном центре по фигурному катанию Ледового дворца спорта "Айсберг" в Сочи.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Одиннадцатилетний фигурист из Абхазии Захар Кяхба занял первое место по I юношескому спортивному разряду на квалификационных соревнованиях по фигурному катанию для детей "Олимпийский лед", сообщает Госкомитет республики по делам молодежи и спорту.

Спортсмен сдал норматив "I юношеский спортивный разряд", на "отлично" справившись с обязательными элементами.

В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов из Сочи, Санкт-Петербурга, Читы, Стерлитамака, Нового Уренгоя, Симферополя, Тюмени, Красноярска, Магнитогорска и Нарьян-Мара.

Захару Кяхба одиннадцать лет, фигурным катанием он занимается четвертый год в Центре Олимпийской подготовки города Сочи. Тренируется под руководством Ольги Метельковой и Марка Шахматова.