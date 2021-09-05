СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двенадцатый тур Чемпионата Абхазии по футболу стартует 6 сентября, об этом сообщает Федерация футбола.
Гудаутская "Рица" примет на родном стадионе столичное "Динамо". Игра начнется в 16:00 на стадионе имени Льва Ажиба.
31 августа начался второй круг Чемпионата Абхазии по футболу. Игры второго тура проходят с соблюдением всех мер предосторожности. Болельщики сидят на стадионах, соблюдая социальную дистанцию.
Теперь любители футбола могут смотреть трансляции матчей онлайн на каналах - Система-спорт, Абхазское телевидение и в социальных сетях. Это стало новшеством для абхазского футбола.
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