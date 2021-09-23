Чемпионат ConIFA Африка пройдет в Занзибаре

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году и объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Чемпионат по футболу в Африке в рамках ConIFA Africa пройдет с 13 по 25 ноября в Занзибаре, сообщается на официальной странице организации в Twitter.

OFFICIAL: The first ever CONIFA African Cup will take place from the 13th to 25th of November 2021 in Zanzibar😍 🙌 ⚽️ — CONIFA (@CONIFAOfficial) September 22, 2021

ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA. С недавних пор запущено еще одно направление – проведение чемпионата на Африканском континенте.

Ранее планировалось проведение чемпионата летом, но из-за ситуации с коронавирусом мероприятие было отложено.

В июне этого года также должен был состояться чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 во Франции в городе Ницца. В турнире должна была принимать участие сборная Абхазии, однако его отменили.

В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

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