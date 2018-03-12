Новости по теме 70-летие Владислава Ардзинба

Жители города собрались на площади Свободы, чтобы принять участие в акции памяти первого президента Абхазии в день 70-летия со дня его рождения.
В Абхазском культурном центре в Турции, в городе Дюздже, прошел вечер памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
Работа Международной конференции к 70-летию Владислава Ардзинба будет проходить в шести секциях и продлится до 18 мая.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Нижняя Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Фильм Эммы Ходжаа и Тимура Кучуберия "Избранный" и книгу Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте" представили зрителям в музее Боевой Славы.
Выставка фото- и видеоматериалов, посвященная 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в павильоне "Абхазия" на ВДНХ в Москве.
Выставка, посвященная жизни и деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в музее Боевой Славы в Сухуме.
Фильм Эммы Ходжаа и Тимура Кучуберия "Избранный" впервые продемонстрирован зрителям.
В музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла презентация книги Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте".
Герои известных фотографий с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба рассказали о запечатленных на снимках событиях.
Накануне дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба представители молодого поколения республики поделились своими воспоминаниями о нем.
Автомобиль "Волга" ГАЗ 24-10 стал первым служебным автомобилем первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
В день рождения Владислава Ардзинба 14 мая в Сухуме пройдут памятные мероприятия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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