Новости по теме Масленица

Всего на праздновании "абхазской" масленицы было испечено более четырех тысяч блинов на основе кукурузной муки с припеком из фейхоа и мандаринов, а также с сыром сулугун. Для любителей традиционных угощений ресторанная команда приготовила еще около трех тысяч классических блинов.