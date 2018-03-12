Новости по теме Масленица

Неделя перед Великим постом, которая в православии называется Сырной седмицей, или Сырной неделей, началась с 7 марта.
Проводы Масленицы праздничными гуляньями отметили в Очамчыре. Жители района устроили ярмарку, где, помимо традиционных блинов с медом, были представлены и национальные блюда и продукты.
Всего на праздновании "абхазской" масленицы было испечено более четырех тысяч блинов на основе кукурузной муки с припеком из фейхоа и мандаринов, а также с сыром сулугун. Для любителей традиционных угощений ресторанная команда приготовила еще около трех тысяч классических блинов.
На проводы зимы в Очамчырском парке собрались жители всего района.
Началась подготовительная неделя перед Великим постом, которая в православии называется Сырной седмицей, или Сырной неделей.
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