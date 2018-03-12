Новости по теме Теракты 11 сентября (2001)

Во всем мире 11 сентября вспоминают трагедию 2001 года, произошедшую в Нью-Йорке, когда два самолета врезались в башни-близнецы, в результате теракта погибло более трех тысяч человек.
Террористы-смертники захватили в США четыре пассажирских авиалайнера 11 сентября 2001 года. Смотрите на архивных кадрах, как два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Задержанный двадцатилетний житель Флориды передал третьему лицу инструкции по изготовлению взрывного устройства. Самодельную бомбу планировалось заложить рядом с мемориалом в городе Канзас-Сити.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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