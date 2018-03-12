Новости по теме ЭКО

Абхазские врачи и специалисты московской клиники ЭКО провели совместный прием пациентов в Сухуме.
У абхазских пациентов появится возможность пройти процедуру ЭКО за счет бюджетных средств.
Специалисты московской клиники ЭКО "АльтраВита" будут проводить для абхазских врачей серию тематических семинаров по обследованию и подготовке пациентов к программе ЭКО.
В соответствии с соглашением, специалисты Центра будут оказывать гражданам Абхазии специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.
Министерство здравоохранения Абхазии и клиника ЭКО "Альтравита" Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в среду.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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