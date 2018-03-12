Новости по теме акции

Около 200-300 выходцев из Абхазии пройдут с "Бессмертным полком", предполагает автор идеи, заместитель председателя Московской абхазской диаспоры Руслан Хагба.
Благотворительная общественная организация "Киараз" совместно с Институтом ботаники и Министерством сельского хозяйства республики провели акцию, в рамках которой 74 сельским семьям выдали саженцы фруктовых деревьев.
Президентом был создан Политический консультативный совет, в состав которого были приглашены и представители всех оппозиционных организаций, сообщает пресс-служба президента.
Поведение активистов движения "СтопХам" по отношению к олимпийскому чемпиону было настоящей провокацией и нарушением всех возможных правил, заявила супруга спортсмена.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отмечал, что Тегеран неоднократно принимал меры по снижению напряженности в отношениях с Эр-Риядом, однако власти Саудовской Аравии оказались "глухи" к призывам.
Масштабное этнокультурное мероприятие "Связь поколений" пройдет в селе Лыхны Гудаутского района в среду 18 ноября.
В октябре стало известно, что совладелец группы S7 Владислав Филев подписал соглашение о покупке не менее 51% акций "Трансаэро".
Начало антиправительственной акции в Подгорице запланировано на 19:00 (20:00 мск).
Несколько десятков человек собрались у посольства России в Белграде, чтобы выразить поддержку российскому правительству в борьбе против терроризма.
Акцию "Бессмертный полк" провела сухумская школа №1 имени Баграта Шинкуба 29 сентября.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал проведение благотворительной лотереи в четверг 23 июля на сухумской набережной.
Акция по установке мемориальной доски организована при поддержке президента Абхазии Рауля Хаджимба и первой сотовой компании "Аквафон".
Акция по установлению мемориальной плиты на Санчарском перевале приурочена к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.
Десятки молодых людей провели танцевальный флешмоб на Сухумской набережной вечером в среду 10 июня.
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия республики совместно с Абхазским государственным музеем проведут акцию "Ночь в музее" 18 мая.
Вечера памяти, посвященные 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдут в селах Абхазии.
Ученики сухумских школ приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", посвященной годовщине победы над фашизмом.
К вечеру первого дня голодовки глава Администрации Гагрского района Беслан Барциц посетил участников акции.
Испанские антифашисты провели акцию протеста в связи с задержанием восьми граждан страны, которые, по мнению полиции, воевали в Донбассе на стороне ополченцев. Смотрите на видео, как каталонцы митинговали на площади в Барселоне.
Несмотря на дождливую погоду, активисты принялись за работу, увидев такое количество мусора.
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