Новости по теме алфавиты

23 апреля, в день смерти Шекспира и Сервантеса, во всем мире отмечают День книг и авторского права, он был учрежден в 1995 году в дань уважения книгам и авторам всех времен и народов.
За более чем 150-летнюю историю абхазской письменности алфавит неоднократно подвергался изменениям.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.