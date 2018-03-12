Новости по теме ансамбли

В Гудаутском районе, в селе Хуап, вот уже третий год воспитывают музыкантов детского ансамбля народных инструментов "Ачарпын".
Книга "Танец как жизнь" автора Заиры Цвижба издана тиражом в тысячу экземпляров.
Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Друзья и коллеги Заслуженного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия из Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи и Юга России приехали в Абхазию поздравить с юбилеем ансамбля.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, был организован Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
Мероприятия организованы Международным культурно-деловым центром Абхазии и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии при поддержке Посольства Абхазии в России, Торгового представительства Абхазии в России и московской абхазской диаспоры.
Хореографический ансамбль "Абаза" на концерте, посвященном 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, представил зрителям лучшие номера из своего репертуара в Абхазской государственной филармонии в четверг.
Самое главное и важное в народных танцах – это то, что они стали колоссальным источником информации о традициях и обычаях того или иного народа, сказала Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
Открывшийся сегодня Международный детский танцевальный фестиваль в Турции будет проходить в течение четырех дней.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.