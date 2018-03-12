Новости по теме аукционы

Коллекция "Вся Цветаева" - полное собрание изданий, вышедших из печати при жизни поэтессы, продали на торгах аукционного дома "Литфонд".
Выручка от продажи выставляемых лотов, отметили в Christie's, будет направлена на благотворительные цели, в том числе "Врачам без границ" и Службе ООН по разминированию.
Кольцо уже неоднократно выставлялось на аукционы, в том числе на торги аукционного дома Sotheby's в 1929 году и 1947 году
Картина "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни написана в 1917-1918 годах. Торги длились всего девять минут.
Благотворительный аукцион КБФ "Ашана", который прошел в четверг 21 августа в Сухуме, выручил 171 тысячу рублей для лечения больных детей с диагнозом ДЦП.
Благотворительный аукцион в поддержку подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана" прошел в Сухуме.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" проведет аукцион в рамках модного показа коллекции Русудан Кобяковой "Принцесса странствий" в четверг 20 августа.
Раритетный Ferrari 275 GTB/4, выпущенный в 1966 году, показали на аукционе в Монтерее. Смотрите на видео, как выглядит автомобиль стоимостью до 10 миллионов долларов США.
Картина Энди Уорхола "Цветная Мона Лиза" вошла в пятерку мировых рекордов стоимости картин мастеров послевоенного и современного искусства на прошедшем 13 мая аукционе Christie's в Нью-Йорке. Шедевр поп-арта ушел с молотка за 56,165 миллиона долларов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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