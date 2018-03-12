Новости по теме авиаудары

Глава командования США на Ближнем Востоке генерал Ллойд Остин заявил, что подготовках бойцов оппозиции в Сирии будет проводиться в меньших масштабах.
Франция призывает к немедленному прекращению бомбардировок, как со стороны режима и его союзников на всей территории, так и со стороны Турции в занимаемой курдами зоне.
На минувшей неделе сирийская армия отрезала основные пути снабжения террористов на севере провинции. При поддержке ополчения, ВКС РФ и сирийских ВВС удалось прорвать четырехлетнюю блокаду городов Нубель и аз-Захра.
По местам скопления боевиков с воздуха наносят удары самолеты ВКС России и ВВС Сирии. Террористы, по словам сирийских военных, целыми отрядами покидают населенные пункты, где идет наступление.
Для мировой общественности уже очевидно, кто есть кто в борьбе с международным терроризмом, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия впервые нанесла ракетный удар по объектам ИГ (ДАИШ) в Сирии с подводной лодки "Ростов-на-Дону" из акватории Средиземного моря.
Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по складу с боеприпасами сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В результате четыре человека погибли, 16 ранены, были повреждены танки.
Целью ВВС Соединенного Королевства являются объекты в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщили в минобороны Британии.
Решение о нанесении авиаударов по ИГ (ДАИШ) в Сирии было принято парламентом Великобритании накануне. При этом, по данным СМИ, премьер страны ранее ставил перед ВВС задачу быть готовыми ликвидировать ключевых боевиков.
Франсуа Олланд встретился с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном для обсуждения ситуации в Сирии и мер борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Президент Франции отметил, что авианосец "Шарль де Голль" способен нанести наибольший ущерб для разгрома ИГ.
В минувшие выходные самолетами российской авиагруппы был выполнен 141 боевой вылет, нанесены удары по объектам террористов в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор, сообщили в Минобороны.
К операции российских ВКС в Сирии присоединилась стратегическая авиация - самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ, сообщил Владимир Путин президенту Египта.
Впервые с начала операции ВКС РФ против ИГ в Сирии были задействованы самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Смотрите на видео, как стратегические бомбардировщики наносили удары по позициям боевиков.
Авиаударам подверглась больница в йеменском городе Саада. "Врачи без границ" сообщают, что в больнице находились сотрудники и пациенты.
Обращения к России со стороны Ирака с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с "Исламским государством"пока не было, но Россия готова рассмотреть подобную просьбу.
Лидер победившей на выборах Либеральной партии Джастин Трюдо заверил, что Канада остается надежным членом коалиции против "Исламского государства".
Высокопоставленный лидер террористов, организатор переправки новых рекрутов из Пакистана в Сирию, принимавший участие в распределении финансов, был ликвидирован в ходе боевой операции в Сирии.
В ходе авиаударов ВКС РФ за минувшие сутки в Сирии был ликвидирован командный пункт одного из крупнейших отрядов ИГ и другие важные объекты инфраструктуры боевиков.
Члены террористической организации выложили в соцсетях фотографии, которые, по их утверждению, сделаны на месте уничтожения одного из главарей международной террористической организации Аль-Каида.
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