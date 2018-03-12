Новости по теме банкротство

До 2018 года арбитражными управляющими в Абхазии могут быть иностранные граждане.
Над Украиной нависла угроза разорения, инфляция прогрессирует, а внешние кредиты не спасают экономику страны. Киеву пора признать, что его планы на вступление в ЕС потерпели полное фиаско, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В октябре стало известно, что совладелец группы S7 Владислав Филев подписал соглашение о покупке не менее 51% акций "Трансаэро".
Председатель греческой общины Абхазии Александр Константиниди прокомментировал ситуацию в Греции. Ранее правительство Греции объявило о приостановлении работы банков страны до 6 июля.
Канцлер Германии понимает, что в случае греческого дефолта ей придется не только бороться с катастрофическими последствиями произошедшего, но и объяснить мировому сообществу, почему греческий кризис не был разрешен приемлемым способом, пишет Рейтер.
Арбитражный суд Краснодарского края решил признать ООО "Формула Сочи" несостоятельным и открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства сроком на шесть месяцев.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.