Новости по теме билеты

Авиакомпания Turkish Airlines предупреждает своих пассажиров, что возврат необходимо оформлять до 11 декабря 2015 года.
Третий в истории российский этап "Формулы-1" пройдет с 29 апреля по 1 мая на "Сочи Автодроме". Самые доступные билеты на временные трибуны будут стоить 8300 рублей, сообщил промоутер российского этапа Сергей Воробьев.
В сертификат эксплуатанта "Победы" внесены изменения, позволяющие выполнять рейсы за рубеж. Какой международный рейс станет первым, не сообщается, однако известно, что стоимость перелета в одну сторону будет начинаться от 999 рублей.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала Sputnik о доходах Нацпарка за октябрь 2015 года.
В Сочи полицейскими выявлено 26 фактов незаконной продажи билетов на "Формулу-1".
Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания рассказал Sputnik о доходах пещеры за лето 2015 года.
Главный менеджер Новоафонской пещеры сообщила Sputnik, что Новоафонскую пещеру посещают до 4 тысяч туристов в день.
Главный менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия рассказала корреспонденту Sputnik том, сколько человек посетило пещеру в июне 2015 года.
Выручка Новоафонской пещеры с 1 января по 25 мая 2015 года составила более 22 миллионов рублей.
С первого июня между Сухумом и Санкт-Петербургом начнет курсировать поезд.
За апрель 2015 года на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка было реализовано билетов на сумму 3 845 400 рублей. Для сравнения, за апрель прошлого года эта сумма составила 105 500 рублей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.