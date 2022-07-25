https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/aeroflot-i-fpk-zapustili-pilotnyy-proekt-po-kombinirovannym-perevozkam-1040508294.html

"Аэрофлот" и ФПК запустили пилотный проект по комбинированным перевозкам

"Аэрофлот" и ФПК запустили пилотный проект по комбинированным перевозкам

Проект позволяет одновременно купить билет на самолет до Сочи и проезд на поезде до городов Краснодарского края, аэропорты в которых закрыты. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T19:10+0300

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2022-07-25T19:16+0300

россия

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авиабилеты

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ласточка (поезд)

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" и Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД - прим.ред) запустили совместный пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщает Росавиация.Кроме того, для более комфортного путешествия ФКП дополнительно запустила электропоезд "Ласточка", который отходит от сочинского аэропорта. Организаторы установили трехчасовой интервал между прилетом в Сочи и отправлением поезда, чтобы у пассажира было достаточно времени для получения багажа.Приобрести билеты "самолет+поезд" можно в разделе "Дополнительные услуги" на сайте Аэрофлота.Со дня начала военной спецоперации на Украине Росавиация 25 раз продлевала ограничения на полеты над территориями, близкими к зонам ведения боевых действий так как аэродромы были признаны небезопасными. В последний раз ограничения были продлены до 30 июля.Режим затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlen-1040425799.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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россия, росавиация, билеты, авиабилеты, поезда, ласточка (поезд)