Новости по теме бои

Что происходит вокруг Алеппо? Что означает операция по взятию Мосула? Как эти события связаны? Sputnik попытался разъяснить читателям, какие события и чьи интересы стоят за военными сводками с Ближнего Востока.
В международном турнире по версии OFS участвовало 24 бойца из 11 стран мира, в том числе два спортсмена из Абхазии в весовых категориях от 76 до 112 кг.
Официальные источники в Армении и Азербайджане сообщили, что по меньшей мере 30 военнослужащих и три мирных жителя погибли в результате боев, число раненых гражданских и военных пока официально не подтверждено.
Армии при поддержке отрядов ополчения удалось отбить у ИГ город Ханасер, захватив который боевики парализовали единственную дорогу в Алеппо.
Террористы рассчитывают сбавить темпы масштабного наступления сирийской армии на севере провинции Алеппо и на западе провинции Ракка, сообщил военный источник.
В последние месяцы район Сур - центр Диярбакыра, считающегося "столицей" турецких курдов, - превратился в место противостояния боевиков курдской РПК и турецкой армии и полиции. Сейчас военные ведут обстрел позиций курдов.
День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля. Смотрите на архивных кадрах, как проходило решающее сражение во Второй мировой войне.
Взятие города Шейх-Мискин позволило отрезать боевикам пути сообщения между южной и западной частями провинции Дераа. Боевые действия еще продолжаются в западных окрестностях Шейх-Мискина.
Экстремисты, как сообщил губернатор провинции Дэйр-эз-Зор Мухаммад Каддур аль-Айнийя, бежали в соседние регионы. Жертвами нападения экстремистов стали около 280 человек.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураб Хаджимба поделился с корреспондентом Sputnik своими воспоминаниями о войне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.