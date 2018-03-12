Новости по теме бойцы

Глава командования США на Ближнем Востоке генерал Ллойд Остин заявил, что подготовках бойцов оппозиции в Сирии будет проводиться в меньших масштабах.
Андрей Айба, названный именем отца, погибшего в мартовском наступлении 1993 года, родился в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала историю рождения и яркие воспоминания ровесника Победы.
Габлия – автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии. Истории героев его рисунков военных лет будут представлены на страницах портала Sputnik Абхазия.
Экспертиза установила личности Зураба Гиндия, Валерия Гобечия, Муртаза Гогия, Виталия Ибрагимова, Владимира Календжяна, Алмаса Капба, Роберта Квацба, Виталия Кубрава, Варлама Лакербая, Михаила Тарба, Тамаза Мушба, Валентины Пацация-Амичба, Тамаза Хаджимба, Хизана Чакория.
Эксгумация неопознанных останков, захороненных у Мемориала Славы погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, началась 15 июля 2013 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.