Новости по теме бойцы

Андрей Айба, названный именем отца, погибшего в мартовском наступлении 1993 года, родился в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала историю рождения и яркие воспоминания ровесника Победы.