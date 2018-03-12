Новости по теме давление

Сербия имеет официальный статус страны-кандидата в ЕС. Власти Сербии ранее неоднократно заявляли о том, что не намерены присоединяться к санкциям против России, однако, как отмечает сербская газета "Блиц", ЕС в этой связи готовится поставить ультиматум.