Новости по теме давление

Мировому сообществу невыгодно обвинять Турцию в связях с ИГИЛ, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян.
Сербия имеет официальный статус страны-кандидата в ЕС. Власти Сербии ранее неоднократно заявляли о том, что не намерены присоединяться к санкциям против России, однако, как отмечает сербская газета "Блиц", ЕС в этой связи готовится поставить ультиматум.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нарушает международное право, пытаясь сохранить доминирование за счет давления на другие страны, за счет использования санкций и использования военной силы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.