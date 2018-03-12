Новости по теме демократия

В США во вторник пройдет так называемый "супервторник", когда промежуточные выборы американского президента пройдут сразу в более чем 10 штатах.
Спикер Народного Собрания-Парламента Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля.
Российский президент подчеркнул, что новые власти, занявшие посты после государственного переворота на Украине, впрямую начали угрожать крымчанам, и Москва исполнила волю проживающих на полуострове людей.
Журналист Инал Хашиг прокомментировал международный опрос, проведенный новостным агентством Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.